ФСБ изъяла у наркоторговцев на Дальнем Востоке 100 кг марихуаны

По предварительной оценке объем наркотических средств составил более 80 000 разовых доз общей стоимостью больше 23 млн руб. Следователи УФСБ России по Амурской области возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Участники преступной группы арестованы.