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ФСБ изъяла у наркоторговцев на Дальнем Востоке 100 кг марихуаны

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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность преступной группы, которая занималась сбытом особо крупных партий наркотиков на Дальнем Востоке, говорится на сайте ведомства. В ходе обысков было изъято около 100 кг марихуаны.

«В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота гашишное масло общей массой 5,5 кг, около 100 кг марихуаны, а также 10 кг семян дикорастущей конопли», — говорится в сообщении. 

По предварительной оценке объем наркотических средств составил более 80 000 разовых доз общей стоимостью больше 23 млн руб. Следователи УФСБ России по Амурской области возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Участники преступной группы арестованы.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности двух ячеек  запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в Дагестане и Карачаево-Черкессии. Численность ячеек составляла больше 20 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных