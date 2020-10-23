Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

ФСБ пресекла деятельность террористов в Карачаево-Черкессии и Дагестане

Ведомости

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность двух ячеек запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в Дагестане и Карачаево-Черкессии, говорится на сайте ведомства. Общая численность ячеек составляла более 20 человек.

Члены объединения активно пропагандировали радикальную идеологию, занимались вербовкой, призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, выступали за создание на Северном Кавказе «Халифата», рассказали в ФСБ.

У террористов обнаружили и изъяли оружие, псевдорелигиозную литературу, тексты лекций радикальных проповедников, тетради с финансовой отчетностью, флешки и диски с материалами экстремистского характера, говорится в сообщении ведомства.

22 октября ФСБ сообщила о задержании уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий в Москве. Ранее сотрудники ведомства сообщили об уничтожении в Волгограде двух членов ячейки запрещенной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад». Члены группировки готовили нападения на правительственные и военные объекты города, а также монумент «Родина- мать».

Ранее по теме: ФСБ предотвратила теракт в Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных