ФСБ пресекла деятельность террористов в Карачаево-Черкессии и Дагестане
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность двух ячеек запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в Дагестане и Карачаево-Черкессии, говорится на сайте ведомства. Общая численность ячеек составляла более 20 человек.
Члены объединения активно пропагандировали радикальную идеологию, занимались вербовкой, призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, выступали за создание на Северном Кавказе «Халифата», рассказали в ФСБ.
У террористов обнаружили и изъяли оружие, псевдорелигиозную литературу, тексты лекций радикальных проповедников, тетради с финансовой отчетностью, флешки и диски с материалами экстремистского характера, говорится в сообщении ведомства.
22 октября ФСБ сообщила о задержании уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий в Москве. Ранее сотрудники ведомства сообщили об уничтожении в Волгограде двух членов ячейки запрещенной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад». Члены группировки готовили нападения на правительственные и военные объекты города, а также монумент «Родина- мать».