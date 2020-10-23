ФСБ пресекла деятельность террористов в Карачаево-Черкессии и Дагестане

22 октября ФСБ сообщила о задержании уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий в Москве. Ранее сотрудники ведомства сообщили об уничтожении в Волгограде двух членов ячейки запрещенной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад». Члены группировки готовили нападения на правительственные и военные объекты города, а также монумент «Родина- мать».