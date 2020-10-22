ФСБ предотвратила теракт в Москве
ФСБ задержала уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий в Москве, сообщили ТАСС в ведомстве.
«Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства», — заявили в ведомстве. Гражданство и группировки, с которыми был связан задержанный, в сообщении не уточняются. Из оборудованного им тайника спецслужбами изъяты компоненты для изготовления бомбы.
Задержанный, по данным ФСБ, впоследствии собирался участвовать в боях на стороне террористических группировок на Ближнем Востоке.
Ранее, 15 октября, ФСБ заявила об уничтожении в Волгограде двух членов ячейки террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), выходцев из республик Средней Азии. По данным ведомства, они планировали нападения на правительственные и военные объекты города, опасные производства, а также монумент «Родина-мать».
По данным российских спецслужб и следственных органов, террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» стоит за терактами на станциях Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт», которые были совершены в апреле 2017 г.