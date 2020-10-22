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ФСБ предотвратила теракт в Москве

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ФСБ задержала уроженца Средней Азии, который готовил теракт в одном из правительственных зданий в Москве, сообщили ТАСС в ведомстве. 

«Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства», — заявили в ведомстве. Гражданство и группировки, с которыми был связан задержанный, в сообщении не уточняются. Из оборудованного им тайника спецслужбами изъяты компоненты для изготовления бомбы. 

Задержанный, по данным ФСБ, впоследствии собирался участвовать в боях на стороне террористических группировок на Ближнем Востоке.

Ранее, 15 октября, ФСБ заявила об уничтожении в Волгограде двух членов ячейки террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), выходцев из республик Средней Азии. По данным ведомства, они планировали нападения на правительственные и военные объекты города, опасные производства, а также монумент «Родина-мать».

По данным российских спецслужб и следственных органов, террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» стоит за терактами на станциях Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт», которые были совершены в апреле 2017 г.

Ранее по теме: ФСБ заявила об уничтожении готовивших теракт в Волгограде боевиков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных