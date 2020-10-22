ФСБ предотвратила теракт в Москве

«Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства», — заявили в ведомстве. Гражданство и группировки, с которыми был связан задержанный, в сообщении не уточняются. Из оборудованного им тайника спецслужбами изъяты компоненты для изготовления бомбы.