ФСБ заявила об уничтожении готовивших теракт в Волгограде боевиков

В ФСБ пояснили, что нейтрализованные преступники планировали атаковать расположенные в Волгограде здания органов власти, места проживания военнослужащих, а также взрыво- и пожароопасные предприятия. Кроме того, одной из их целей, по данным ФСБ, был монумент «Родина-мать».