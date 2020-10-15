ФСБ заявила об уничтожении готовивших теракт в Волгограде боевиков
В результате спецоперации ФСБ уничтожила в Волгограде двух членов ячейки террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Члены группировки готовили нападения на правительственные и военные объекты города, а также монумент «Родина- мать».
«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что террористами «Катиба Таухид валь-Джихад» оказались «выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона».
В ФСБ пояснили, что нейтрализованные преступники планировали атаковать расположенные в Волгограде здания органов власти, места проживания военнослужащих, а также взрыво- и пожароопасные предприятия. Кроме того, одной из их целей, по данным ФСБ, был монумент «Родина-мать».
По данным российских спецслужб и следственных органов, группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» стоит за терактами на станциях Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт», совершенными в апреле 2017 г. В 2019 г. она внесена в единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.
7 октября ФСБ задержала 23-летнего мужчину, готовившего теракт в Ставрополе против представителей судебной власти. Задержанный состоял в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», совершить теракт он планировал самостоятельно