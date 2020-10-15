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ФСБ заявила об уничтожении готовивших теракт в Волгограде боевиков

Ведомости

В результате спецоперации ФСБ уничтожила в Волгограде двух членов ячейки террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Члены группировки готовили нападения на правительственные и военные объекты города, а также монумент «Родина- мать».

«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что террористами «Катиба Таухид валь-Джихад» оказались «выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона». 

В ФСБ пояснили, что нейтрализованные преступники планировали атаковать расположенные в Волгограде здания органов власти, места проживания военнослужащих, а также взрыво- и пожароопасные предприятия. Кроме того, одной из их целей, по данным ФСБ, был монумент «Родина-мать».

По данным российских спецслужб и следственных органов, группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» стоит за терактами на станциях Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт», совершенными в апреле 2017 г. В 2019 г. она внесена в единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.

7 октября ФСБ задержала 23-летнего мужчину, готовившего теракт в Ставрополе против представителей судебной власти. Задержанный состоял в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», совершить теракт он планировал самостоятельно

Ранее по теме: В Ставрополе задержали планировавшего теракт мужчину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных