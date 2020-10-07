В Ставрополе задержали планировавшего теракт мужчину

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что силовики предотвратили три теракта на Дальнем Востоке с января 2019 г. по август 2020 г. Он отметил, что в июле 2019 г. был одобрен комплекс мер по повышению антитеррористической защищенности объектов и территорий, в результате чего на Дальнем Востоке не было допущено ни одного теракта.