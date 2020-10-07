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В Ставрополе задержали планировавшего теракт мужчину

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Задержан мужчина, планировавший теракт в Ставрополе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по краю.

«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что в рамках уголовного дела от задержанного будут ждать показаний.

Задержанный состоял в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», совершить теракт он планировал самостоятельно, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСБ. 

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что силовики предотвратили три теракта на Дальнем Востоке с января 2019 г. по август 2020 г. Он отметил, что в июле 2019 г. был одобрен комплекс мер по повышению антитеррористической защищенности объектов и территорий, в результате чего на Дальнем Востоке не было допущено ни одного теракта.

Ранее по теме: На Дальнем Востоке с 2019 года предотвратили три теракта

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных