В Ставрополе задержали планировавшего теракт мужчину
Задержан мужчина, планировавший теракт в Ставрополе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по краю.
«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что в рамках уголовного дела от задержанного будут ждать показаний.
Задержанный состоял в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», совершить теракт он планировал самостоятельно, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что силовики предотвратили три теракта на Дальнем Востоке с января 2019 г. по август 2020 г. Он отметил, что в июле 2019 г. был одобрен комплекс мер по повышению антитеррористической защищенности объектов и территорий, в результате чего на Дальнем Востоке не было допущено ни одного теракта.