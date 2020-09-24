На Дальнем Востоке с 2019 года предотвратили три теракта
Силовики предотвратили три теракта на Дальнем Востоке с января 2019 г. по август 2020 г., сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
«За прошлый год и восемь месяцев этого года [в Дальневосточном федеральном округе] предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта», – сказал Патрушев в ходе совещания во Владивостоке. Он отметил, что в июле 2019 г. был одобрен комплекс мер по повышению антитеррористической защищенности объектов и территорий, в результате чего на Дальнем Востоке не было допущено ни одного теракта.
В ходе проверок прокуратура выявила на дальнем Востоке более 5000 нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, здравоохранения, образования и соцзащиты, отметил Патрушев. В результате проверок было вынесено около 2500 представлений, около 1000 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.