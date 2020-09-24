На Дальнем Востоке с 2019 года предотвратили три теракта

«За прошлый год и восемь месяцев этого года [в Дальневосточном федеральном округе] предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта», – сказал Патрушев в ходе совещания во Владивостоке. Он отметил, что в июле 2019 г. был одобрен комплекс мер по повышению антитеррористической защищенности объектов и территорий, в результате чего на Дальнем Востоке не было допущено ни одного теракта.