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СКР раскрыл причастную к теракту в Петербурге организацию

Группировка «Катиба таухид валь-джихад», запрещенная в России, причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле 2017 г. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, передает «Интерфакс». По словам следователя, фигурантам предъявлено обвинение в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

3 апреля 2017 г. в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв самодельной бомбы. В результате погибли 16 человек, получили ранение более 50.

Бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Агбаржон Джалилов, сообщало следствие ранее. Всего по делу арестованы 11 уроженцев Центральной Азии. В прошлом году им были предъявлены обвинения в совершении теракта (пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

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