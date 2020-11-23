Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых препаратов

«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований», — сказал Мишустин, отметив, что они должны быть доступны всем желающим сделать прививку.