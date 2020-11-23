Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых препаратов
Вакцины от коронавируса будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований», — сказал Мишустин, отметив, что они должны быть доступны всем желающим сделать прививку.
Кроме того, со следующего года в этот перечень будут включены еще 25 препаратов, в том числе четыре лекарства из перечня высокозатратных нозологий.
12 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости проработать вопрос включения российских вакцин от коронавируса в перечень ЖНВЛП и рассмотреть вопрос включения вакцинации от COVID-19 в календарь прививок.
Ранее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, были внесены лекарства от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи – была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.