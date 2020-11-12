Медведев допустил включение вакцинации от коронавируса в календарь прививок
Необходимо проработать вопрос включения российских вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и рассмотреть вопрос включения вакцинации от коронавируса в календарь прививок, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу «О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции».
«Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств», — сказал Медведев, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Совбеза. Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцины, что «недопустимо», отметил он.
«Кроме того, нужно подумать над тем, чтобы включить такие вакцины в Национальный календарь прививок», — сказал Медведев.
Стоимость вакцин предстоит рассчитать перед началом их промышленного производства. Она должна быть «разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей», подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев отметил, что сейчас важно в кратчайшие сроки организовать «масштабное производство “Спутника V” – с перспективой выпуска вакцины в объеме от 100 тысяч до 1 млн доз в месяц». По его словам, сейчас четыре организации работают над производством вакцины, опираясь на разные технологии и подходы. «Чтобы эта работа вышла на новый уровень, необходимо объединить усилия этих компаний под руководством отдельной организации. Она могла бы стать центром компетенций по масштабированию производства и дальнейшей разработке этой вакцины. В том числе – и для ее поставок на зарубежные рынки», — сказал зампред Совбеза. По его словам, правительство предлагает рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать такой структурой Центр им. Н.Ф. Гамалеи.
Ранее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, были внесены лекарства от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Она была разработана в центре им. Гамалеи и получила название «Спутник V». Сейчас препарат находится на этапе пострегистрационных испытаний. Также 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.