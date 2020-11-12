Медведев допустил включение вакцинации от коронавируса в календарь прививок

Медведев отметил, что сейчас важно в кратчайшие сроки организовать «масштабное производство “Спутника V” – с перспективой выпуска вакцины в объеме от 100 тысяч до 1 млн доз в месяц». По его словам, сейчас четыре организации работают над производством вакцины, опираясь на разные технологии и подходы. «Чтобы эта работа вышла на новый уровень, необходимо объединить усилия этих компаний под руководством отдельной организации. Она могла бы стать центром компетенций по масштабированию производства и дальнейшей разработке этой вакцины. В том числе – и для ее поставок на зарубежные рынки», — сказал зампред Совбеза. По его словам, правительство предлагает рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать такой структурой Центр им. Н.Ф. Гамалеи.