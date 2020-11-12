Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Медведев допустил включение вакцинации от коронавируса в календарь прививок

Ведомости

Необходимо проработать вопрос включения российских вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и рассмотреть вопрос включения вакцинации от коронавируса в календарь прививок, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу «О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции».

«Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств», — сказал Медведев, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Совбеза. Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцины, что «недопустимо», отметил он.

«Кроме того, нужно подумать над тем, чтобы включить такие вакцины в Национальный календарь прививок», — сказал Медведев.

Стоимость вакцин предстоит рассчитать перед началом их промышленного производства. Она должна быть «разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей», подчеркнул зампред Совбеза. 

Медведев отметил, что сейчас важно в кратчайшие сроки организовать «масштабное производство “Спутника V” – с перспективой выпуска вакцины в объеме от 100 тысяч до 1 млн доз в месяц». По его словам, сейчас четыре организации работают над производством вакцины, опираясь на разные технологии и подходы. «Чтобы эта работа вышла на новый уровень, необходимо объединить усилия этих компаний под руководством отдельной организации. Она могла бы стать центром компетенций по масштабированию производства и дальнейшей разработке этой вакцины. В том числе – и для ее поставок на зарубежные рынки», — сказал зампред Совбеза. По его словам, правительство предлагает рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать такой структурой Центр им. Н.Ф. Гамалеи. 

Ранее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, были внесены лекарства от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Она была разработана в центре им. Гамалеи и получила название «Спутник V». Сейчас препарат находится на этапе пострегистрационных испытаний. Также 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: «Я не удивлен, что Россия первой создала вакцину от COVID-19»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных