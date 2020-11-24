В Роспотребнадзоре назвали опасный симптом коронавируса
Одышка является самым опасным симптомом при заражении коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — рассказала Пшеничная. Врач пояснила, что при появлении такого симптома нужно немедленно обратиться ко врачу.
В период пандемии сочетание респираторных симптомов болезни и потери обоняния в большинстве случаев может говорить о заражении коронавирусом. Однако такое сочетание, по словам Пшеничной, встречается и при других болезнях.
По данным оперштаба на 23 ноября, в России зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,6 млн человек выздоровели, более 36 500 — скончались от вируса. 23 ноября было выявлено максимальное число случаев заражения — 25 173. Умер 361 пациент.