Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Ученые назвали четыре ранних симптома коронавируса

Ведомости

Ранними симптомами коронавируса могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, конъюнктивит, повышенная утомляемость и помутнения рассудка, сообщает Express со ссылкой на данные ученых.

«Есть четыре симптома коронавируса, которые… могут быть первым признаком того, что вы заболели этим вирусом. Они также могут быть индикатором того, что вы заразились, даже не подозревая об этом», — говорится в сообщении.

Обзор 36 посвященных коронавирусу исследований, в которых участвовали тысячи пациентов, показал, что почти у каждого пятого инфицированного COVID-19 могут появиться симптомы нарушения работы желудочно-кишечного тракта – потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея и боли в животе, к такому выводу пришли ученые Университета Альберты в Канаде. 

По данным Американской академии офтальмологии, у 3% пациентов с коронавирусом развивается конъюнктивит, а ученые из Тринити-колледжа в Дублине пришли к выводу, что более половины пациентов с коронавирусом страдают от постоянной усталости. Из 128 участников исследования 52% сообщили о постоянной усталости и истощении даже через 10 недель после выздоровления.

Исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона, показало, что коронавирус может приводить к помутнению рассудка — потере памяти, неспособности поддержать беседу, причем этот симптом может проявляться в течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления. 

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что одним из симптомов коронавируса может стать заложенность ушей.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали заложенность ушей одним из симптомов коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных