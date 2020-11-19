Ученые назвали четыре ранних симптома коронавируса
Ранними симптомами коронавируса могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, конъюнктивит, повышенная утомляемость и помутнения рассудка, сообщает Express со ссылкой на данные ученых.
«Есть четыре симптома коронавируса, которые… могут быть первым признаком того, что вы заболели этим вирусом. Они также могут быть индикатором того, что вы заразились, даже не подозревая об этом», — говорится в сообщении.
Обзор 36 посвященных коронавирусу исследований, в которых участвовали тысячи пациентов, показал, что почти у каждого пятого инфицированного COVID-19 могут появиться симптомы нарушения работы желудочно-кишечного тракта – потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея и боли в животе, к такому выводу пришли ученые Университета Альберты в Канаде.
По данным Американской академии офтальмологии, у 3% пациентов с коронавирусом развивается конъюнктивит, а ученые из Тринити-колледжа в Дублине пришли к выводу, что более половины пациентов с коронавирусом страдают от постоянной усталости. Из 128 участников исследования 52% сообщили о постоянной усталости и истощении даже через 10 недель после выздоровления.
Исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона, показало, что коронавирус может приводить к помутнению рассудка — потере памяти, неспособности поддержать беседу, причем этот симптом может проявляться в течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что одним из симптомов коронавируса может стать заложенность ушей.