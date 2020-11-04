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В Роспотребнадзоре назвали нетипичный симптом коронавируса

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Одним из симптомов коронавируса может являться заложенность ушей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19», — сказала она.

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Такие данные были получены в результате исследования, проведенного в Турции, отметила Пшеничная. Местные ученые обследовали 172 пациента с коронавирусом и выявили заложенность ушей у 18% из них. При этом 12% перенесли болезнь в легкой форме.

Эпидемиолог добавила, что данный симптом может встречаться также при ОРВИ. Она призвала людей, которые страдают от заложенности на протяжении нескольких дней и испытывают боли, незамедлительно обращаться к отоларингологу,

4 ноября в России был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост числа граждан, у которых был выявлен коронавирус — 19 768. Общее число заболевших в стране достигло 1 693 454 человек. За сутки от коронавируса умерли 389 пациентов, за весь период пандемии — 29 217.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных