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Ученые назвали выпадение волос возможным последствием коронавируса

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Часть пациентов, переболевших коронавирусом, через несколько месяцев после выздоровления стали жаловаться на выпадение волос, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на исследование ученых Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Почти четверть от общего числа опрошенных учеными людей, переболевших коронавирусом, пожаловались на выпадение волос, причем около две три из них — мужчины, следует из полученных учеными данных. Однако причиной этого мог стать не сам вирус, а пережитый вследствие него стресс, считают специалисты.

«Психологический стресс из-за длительного лечения мог быть спусковым крючком. Я хотел бы продолжить исследование и прояснить факторы риска развития последствий», — заявил доктор Мориока Шиничиро.

Ученые отметили, что выпадение волос наблюдалась также у пациентов, переболевших лихорадками Эбола и денге. Среди других последствий коронавируса, которые проявились спустя четыре месяца после выздоровления, 11% назвали одышку, по 10% — недомогание и потерю обоняния, 6% — кашель, 2% — нарушение вкусовых ощущений. 

По данным университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирус обнаружен у 95 865 жителей. Общее число смертельных исходов в стране составляет 1706. За все время пандемии коронавирусом заразились 41 791 766 жителей планеты. При этом умер в результате COVID-19 1 138 671 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных