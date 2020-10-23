Ученые назвали выпадение волос возможным последствием коронавируса

Почти четверть от общего числа опрошенных учеными людей, переболевших коронавирусом, пожаловались на выпадение волос, причем около две три из них — мужчины, следует из полученных учеными данных. Однако причиной этого мог стать не сам вирус, а пережитый вследствие него стресс, считают специалисты.