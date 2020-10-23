Ученые назвали выпадение волос возможным последствием коронавируса
Часть пациентов, переболевших коронавирусом, через несколько месяцев после выздоровления стали жаловаться на выпадение волос, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на исследование ученых Национального центра глобального здравоохранения и медицины.
Почти четверть от общего числа опрошенных учеными людей, переболевших коронавирусом, пожаловались на выпадение волос, причем около две три из них — мужчины, следует из полученных учеными данных. Однако причиной этого мог стать не сам вирус, а пережитый вследствие него стресс, считают специалисты.
«Психологический стресс из-за длительного лечения мог быть спусковым крючком. Я хотел бы продолжить исследование и прояснить факторы риска развития последствий», — заявил доктор Мориока Шиничиро.
Ученые отметили, что выпадение волос наблюдалась также у пациентов, переболевших лихорадками Эбола и денге. Среди других последствий коронавируса, которые проявились спустя четыре месяца после выздоровления, 11% назвали одышку, по 10% — недомогание и потерю обоняния, 6% — кашель, 2% — нарушение вкусовых ощущений.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирус обнаружен у 95 865 жителей. Общее число смертельных исходов в стране составляет 1706. За все время пандемии коронавирусом заразились 41 791 766 жителей планеты. При этом умер в результате COVID-19 1 138 671 человек.