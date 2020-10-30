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Ученые из США назвали еще один симптом коронавируса

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У пациентов с коронавирусом может появиться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, выяснили ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии в рамках совместного исследования. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Telegraph. 

По данным ученых, пальцы могут покраснеть. Такой симптом может наблюдаться от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп. У некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев, однако у большинства он проявляется в легкой форме.

В международном COVID-19 дерматологическом регистре рассказали, что примерно у половины зарегистрированных пациентов наблюдалось воспаление стоп, около 16% из них были госпитализированы.

Ранее в методических рекомендациях Минздрава «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой COVID-19 у детей» говорилось, что у некоторых детей с коронавирусом появлялся симптом «ковидых» пальцев, при котором пальцы были внешне похожи на отмороженные. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных