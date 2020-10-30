Ученые из США назвали еще один симптом коронавируса
По данным ученых, пальцы могут покраснеть. Такой симптом может наблюдаться от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп. У некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев, однако у большинства он проявляется в легкой форме.
В международном COVID-19 дерматологическом регистре рассказали, что примерно у половины зарегистрированных пациентов наблюдалось воспаление стоп, около 16% из них были госпитализированы.
Ранее в методических рекомендациях Минздрава «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой COVID-19 у детей» говорилось, что у некоторых детей с коронавирусом появлялся симптом «ковидых» пальцев, при котором пальцы были внешне похожи на отмороженные.