Ученые из США назвали еще один симптом коронавируса

По данным ученых, пальцы могут покраснеть. Такой симптом может наблюдаться от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп. У некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев, однако у большинства он проявляется в легкой форме.