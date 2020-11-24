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В России на треть увеличилось число террористических преступлений

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Число преступлений террористического характера pа десять месяцев 2020 г. выросло на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе МВД. Всего за 10 месяцев было совершено 1990 таких преступлений.

«В январе - октябре 2020 г. зарегистрировано 1990 преступлений террористического характера (+33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (+39,9%)», — говорится в документе. По данным министерства, в целом количество преступлений за январь-октябрь 2020 г. выросло на 1,1% в годовом выражении и составило более 1,7 млн. В 52 субъектах России отмечается рост регистрируемых преступлений, в 33 — снижение. 

С начала года число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, снизилось на 10%, число преступлений с использованием оружия — на 8,7%. 

20 октября заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» рассказывал, что с начала 2019 г. террористы стали в 1,5 раза активнее в интернете. По его словам, больше всех воздействию радикалов через интернет подвержена молодежь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных