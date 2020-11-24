В России на треть увеличилось число террористических преступлений

«В январе - октябре 2020 г. зарегистрировано 1990 преступлений террористического характера (+33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (+39,9%)», — говорится в документе. По данным министерства, в целом количество преступлений за январь-октябрь 2020 г. выросло на 1,1% в годовом выражении и составило более 1,7 млн. В 52 субъектах России отмечается рост регистрируемых преступлений, в 33 — снижение.