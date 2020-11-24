В России на треть увеличилось число террористических преступлений
Число преступлений террористического характера pа десять месяцев 2020 г. выросло на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе МВД. Всего за 10 месяцев было совершено 1990 таких преступлений.
«В январе - октябре 2020 г. зарегистрировано 1990 преступлений террористического характера (+33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (+39,9%)», — говорится в документе. По данным министерства, в целом количество преступлений за январь-октябрь 2020 г. выросло на 1,1% в годовом выражении и составило более 1,7 млн. В 52 субъектах России отмечается рост регистрируемых преступлений, в 33 — снижение.
С начала года число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, снизилось на 10%, число преступлений с использованием оружия — на 8,7%.
20 октября заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» рассказывал, что с начала 2019 г. террористы стали в 1,5 раза активнее в интернете. По его словам, больше всех воздействию радикалов через интернет подвержена молодежь.