МВД назвало нарушения для аннулирования экзамена на водительские права

Действующая редакция регламента не предусматривает подобных норм. Новый регламент может вступить в силу 1 апреля 2021 г. Ранее стало известно, что МВД хочет изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Сейчас экзамен прерывают, если при сдаче допущена одна из 17 «грубых ошибок». В новой редакции таких ошибок будет 15. При этом среди них появится новые — использование мобильного телефона и непристегнутый ремень, писал РБК.