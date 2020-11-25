МВД назвало нарушения для аннулирования экзамена на водительские права
МВД России сформировало список нарушений, которые могут стать причиной аннулирования результатов экзамена на получение водительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа о регламенте МВД о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений.
«Основаниями для начала административной процедуры являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена; признание в установленном порядке документов подложными (поддельными); проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами», — следует из документа.
Другими словами, если кандидат сдал экзамен, но при этом был уличен в предоставлении поддельных паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги, то результат будет аннулирован. Согласно проекту приказа, аннулирование результатов экзамена должен проводить уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения на основании проверки, а сведения об отклонении итогов экзамена должны заноситься в информационную систему Госавтоинспекции и протокол проведения экзаменов.
Действующая редакция регламента не предусматривает подобных норм. Новый регламент может вступить в силу 1 апреля 2021 г. Ранее стало известно, что МВД хочет изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Сейчас экзамен прерывают, если при сдаче допущена одна из 17 «грубых ошибок». В новой редакции таких ошибок будет 15. При этом среди них появится новые — использование мобильного телефона и непристегнутый ремень, писал РБК.