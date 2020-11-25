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МВД назвало нарушения для аннулирования экзамена на водительские права

Ведомости

МВД России сформировало список нарушений, которые могут стать причиной аннулирования результатов экзамена на получение водительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа о регламенте МВД о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений.

«Основаниями для начала административной процедуры являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена; признание в установленном порядке документов подложными (поддельными); проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами», — следует из документа.

Другими словами, если кандидат сдал экзамен, но при этом был уличен в предоставлении поддельных паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги, то результат будет аннулирован. Согласно проекту приказа, аннулирование результатов экзамена должен проводить уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения на основании проверки, а сведения об отклонении итогов экзамена должны заноситься в информационную систему Госавтоинспекции и протокол проведения экзаменов.

Действующая редакция регламента не предусматривает подобных норм. Новый регламент может вступить в силу 1 апреля 2021 г. Ранее стало известно, что МВД хочет изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Сейчас экзамен прерывают, если при сдаче допущена одна из 17 «грубых ошибок». В новой редакции таких ошибок будет 15. При этом среди них появится новые — использование мобильного телефона и непристегнутый ремень, писал РБК.

Ранее по теме: МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных