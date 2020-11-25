В Югре введут регистрацию по QR-коду для посещения общественных мест

Для входа в заведение посетитель должен будет отсканировать QR-код или вручную ввести адрес ссылки, перейти по ней, ввести свой номер телефона. После этого он получит СМС-сообщение с кодом, который нужно будет ввести для завершения регистрации. Если у одного из посетителей подтвердится коронавирус, остальные будут оповещены об этом, объяснили в правительстве.