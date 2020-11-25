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В Югре введут регистрацию по QR-коду для посещения общественных мест

Ведомости

Система регистрации с помощью QR-кодов при посещении общественных мест будет внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до конца ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Электронная система регистрации посетителей при входе на объекты общественного доступа путем сканирования и присвоения QR-кода будет внедрена в Югре до конца ноября», — говорится в сообщении. Система будет действовать в предприятиях общепита, фитнес-центрах, бассейнах и других местах повышенного скопления людей.

Для входа в заведение посетитель должен будет отсканировать QR-код или вручную ввести адрес ссылки, перейти по ней, ввести свой номер телефона. После этого он получит СМС-сообщение с кодом, который нужно будет ввести для завершения регистрации. Если у одного из посетителей подтвердится коронавирус, остальные будут оповещены об этом, объяснили в правительстве.

Первым регионом, который ввел систему регистрации с помощью QR-кодов, стала Москва. Сначала систему внедрили для посещения работающих ночью клубов и баров. Позже ее ввели в зданиях правительства Москвы. Столичные власти также рекомендовали распространить систему на учреждения культуры, в том числе музеи, зоопарки и библиотеки, магазины, сети быстрого питания и фудкорты.

Ранее по теме: Власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам ввести систему QR-кодов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных