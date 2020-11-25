В Югре введут регистрацию по QR-коду для посещения общественных мест
Система регистрации с помощью QR-кодов при посещении общественных мест будет внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до конца ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Электронная система регистрации посетителей при входе на объекты общественного доступа путем сканирования и присвоения QR-кода будет внедрена в Югре до конца ноября», — говорится в сообщении. Система будет действовать в предприятиях общепита, фитнес-центрах, бассейнах и других местах повышенного скопления людей.
Для входа в заведение посетитель должен будет отсканировать QR-код или вручную ввести адрес ссылки, перейти по ней, ввести свой номер телефона. После этого он получит СМС-сообщение с кодом, который нужно будет ввести для завершения регистрации. Если у одного из посетителей подтвердится коронавирус, остальные будут оповещены об этом, объяснили в правительстве.
Первым регионом, который ввел систему регистрации с помощью QR-кодов, стала Москва. Сначала систему внедрили для посещения работающих ночью клубов и баров. Позже ее ввели в зданиях правительства Москвы. Столичные власти также рекомендовали распространить систему на учреждения культуры, в том числе музеи, зоопарки и библиотеки, магазины, сети быстрого питания и фудкорты.