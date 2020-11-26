Вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в регионы для испытаний

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — центра им. Чумакова.