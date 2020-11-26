Вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в регионы для испытаний
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» поступила в медорганизации Москвы, Московской, Тюменской, Калининградской областей и Татарстана для проведения пострегистрационных испытаний, сообщил Роспотребнадзор.
В ведомстве рассказали, что больницы начали отбирать добровольцев для испытаний. Всего в отборе примут участие 4 тыс. человек, из которых 3 тыс. допущены до проведения исследования.
Вакцина центра «Вектор» «отличается полной безопасностью», отметили разработчики. Для оценки уровня иммунитета после вакцинации медики будут использовать ИФА-тесты, которые высокочувствительны при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса.
Вакцина от «Вектора» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — центра им. Чумакова.