Песков назвал «провокационной желтизной» публикацию о «знакомой» Путина

25 ноября Песков, отвечая на вопрос журналиста о публикации «Проекта», сообщил: «Я первый раз слышу вообще об этой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счёт. Меня действительно спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю». Тогда он добавил, что в Кремле не ознакомились с материалом издания на эту тему».