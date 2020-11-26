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Песков назвал «провокационной желтизной» публикацию о «знакомой» Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал публикацию издания «Проект» о знакомстве главы государства Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих как «малоинтересный эпистолярный жанр» и «провокационная желтизна».

«Я сам материал действительно посмотрел. Ну, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен, наверное, относить к таким материалам такого, знаете, — такая провокационная желтизна, не более того. На серьёзный материал это не тянет. Это, конечно, какие-то утверждения. Фактически они голословны», — сказал Песков журналистам, отвечая журналистам на вопрос, есть ли что-то в этой публикации, что он считает необходимым опровергнуть.

25 ноября Песков, отвечая на вопрос журналиста о публикации «Проекта», сообщил: «Я первый раз слышу вообще об этой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счёт. Меня действительно спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю». Тогда он добавил, что в Кремле не ознакомились с материалом издания на эту тему».

Кривоногих, как утверждает «Проект», является акционером банка «Россия», владеет горнолыжным курортом «Игора» и шоу-пространством «Ленинград центр» в Петербурге. Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных