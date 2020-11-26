Песков назвал «провокационной желтизной» публикацию о «знакомой» Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал публикацию издания «Проект» о знакомстве главы государства Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих как «малоинтересный эпистолярный жанр» и «провокационная желтизна».
«Я сам материал действительно посмотрел. Ну, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен, наверное, относить к таким материалам такого, знаете, — такая провокационная желтизна, не более того. На серьёзный материал это не тянет. Это, конечно, какие-то утверждения. Фактически они голословны», — сказал Песков журналистам, отвечая журналистам на вопрос, есть ли что-то в этой публикации, что он считает необходимым опровергнуть.
25 ноября Песков, отвечая на вопрос журналиста о публикации «Проекта», сообщил: «Я первый раз слышу вообще об этой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счёт. Меня действительно спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю». Тогда он добавил, что в Кремле не ознакомились с материалом издания на эту тему».
Кривоногих, как утверждает «Проект», является акционером банка «Россия», владеет горнолыжным курортом «Игора» и шоу-пространством «Ленинград центр» в Петербурге. Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 млрд руб.