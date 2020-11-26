В Кремле ответили на вопрос о длительности пандемии коронавируса
Кремль не знает, как долго гражданам придется жить в режиме экономии, потому что неизвестны сроки окончания пандемии коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Он отметил, что в стране прикладываются максимальные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации, которая поможет замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 25 487 новых случаев коронавируса, 25 073 человека выздоровели, 524 скончались. Всего в стране зарегистрировано около 2,2 млн случаев COVID-19 и 38 062 летальных исхода.