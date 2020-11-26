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В Кремле ответили на вопрос о длительности пандемии коронавируса

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Кремль не знает, как долго гражданам придется жить в режиме экономии, потому что неизвестны сроки окончания пандемии коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. 

Он отметил, что в стране прикладываются максимальные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации, которая поможет замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 25 487 новых случаев коронавируса, 25 073 человека выздоровели, 524 скончались. Всего в стране зарегистрировано около 2,2 млн случаев COVID-19 и 38 062 летальных исхода.

Ранее по теме: В России выявили 25 487 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных