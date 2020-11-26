В России выявили 25 487 новых случаев коронавируса

Россия является пятой в мире страной по числу жителей с выявленным коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Лидирует в рейтинге США, где COVID-19 заболели более 12,7 млн жителей. На втором месте — Индия с более чем 9,2 млн зарегистрированных случаев. На третьем и четвертом — Бразилия (6,1 млн) и Франция (2,2 млн). Всего в мире коронавирус обнаружен свыше чем у 60,4 млн человек.