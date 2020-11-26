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В России выявили 25 487 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 524 человека. Это максимум с начала пандемии
Наталья Иванкина
Максим Стулов / Ведомости

В России за сутки коронавирус выявили у 25 487 человек. Это новый рекорд за время пандемии. Предыдущий был зафиксирован 23 ноября – 25 173 случая. При этом вчера, 25 ноября, показатель впервые с 19 ноября опустился ниже 24 000 – до 23 675. Общее число заразившихся в стране достигло 2 187 990.

Кроме того, за последние сутки в результате заражения коронавирусом скончались 524 россиянина. Показатель обновляет рекорд третий день подряд. Вчера он составил 507 новых случаев, за день до этого — 491. Всего за время пандемии от коронавируса в России умерли 38 062 человека.

Наибольшее число людей с коронавирусом выявлено в Москве – 6075. Всего в столице COVID-19 заболели 577 177 человек. Из них умерли 8603. Суточный прирост смертей составил 73 случая.

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В Санкт-Петербурге, который занимает второе место среди регионов России по количеству заразившихся коронавирусом жителей, вновь установлен рекорд по суточному приросту – 3669 случаев. Скончались 79 человек. Всего за время пандемии в северной столице COVID-19 обнаружен у 111 133 граждан. Умерли от коронавируса 5217 пациентов.

Среди других регионов страны лидерами по суточному приросту заболевших COVID-19 являются Подмосковье (+1022), Нижегородская (+453), Свердловская (+391) и Архангельская области (+356), а также Республика Карелия (+351). В первых трех общее число заражений составляет 106 770, 52 633 и 44 775 соответственно, в двух последних – 29 749 и 13 498.

Россия является пятой в мире страной по числу жителей с выявленным коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Лидирует в рейтинге США, где COVID-19 заболели более 12,7 млн жителей. На втором месте — Индия с более чем 9,2 млн зарегистрированных случаев. На третьем и четвертом — Бразилия (6,1 млн) и Франция (2,2 млн). Всего в мире коронавирус обнаружен свыше чем у 60,4 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных