Собянин до середины января продлил ограничения из-за коронавируса

28 сентября Собянин рекомендовал пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. С 5 октября работодатели Москвы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы. Также введен запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.