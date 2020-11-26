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Собянин до середины января продлил ограничения из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 15 января дистанционного режима работы для 30% сотрудников и домашнего режима для пенсионеров.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 г. москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала», — говорится в сообщении.Городские досуговые учреждения для детей также будут закрыты.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября количество выявленных случаев пневмонии выросло на 2%, число госпитализаций — на 3%. «Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением», — сообщил мэр, отметив, что принятые меры позволяют избежать локдауна.

28 сентября Собянин рекомендовал пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. С 5 октября работодатели Москвы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы. Также введен запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных