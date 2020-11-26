Собянин до середины января продлил ограничения из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 15 января дистанционного режима работы для 30% сотрудников и домашнего режима для пенсионеров.
«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 г. москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала», — говорится в сообщении.Городские досуговые учреждения для детей также будут закрыты.
По словам Собянина, ситуация с коронавирусом остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября количество выявленных случаев пневмонии выросло на 2%, число госпитализаций — на 3%. «Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением», — сообщил мэр, отметив, что принятые меры позволяют избежать локдауна.
28 сентября Собянин рекомендовал пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. С 5 октября работодатели Москвы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы. Также введен запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.