Меркель выступила за закрытие всех горнолыжных курортов Европы
Германия пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи со значительным ростом заболевания коронавирусной инфекцией среди населения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.
«Мы постараемся согласовать с европейскими странами закрытие всех горнолыжных зон. К сожалению, когда слышишь заявления Австрии, понимаешь, что это будет нелегко, но мы попробуем еще раз», — приводит ее заявление портал T-online.
Меркель добавила, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться еще до Рождества. Однако смягчение ограничительных мер пока не выглядит оправданным. Она отметила, что видит обеспокоенность общества из-за нового карантина, и заявила, что люди могут рассчитывать на дальнейшую государственную поддержку.
Меркель также подчеркнула, что нельзя пренебрегать здравоохранением в угоду экономике. «Наша цель – снизить количество инфекций настолько, чтобы органы здравоохранения смогли выявить и снова разорвать цепочки заражения», — сказала она.
Ранее, 28 октября, в связи с ростом заболевания коронавирусом в Германии ввели частичный карантин. Там на четыре недели закрыли рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Позже эти меры продлили до конца декабря.
По данным университета Джонса Хопкинса, Германия является 12-ой в мире страной по числу случаев заражения коронавирусом, их выявлено 995,8 тыс. 25 ноября был зарегистрирован максимальный за всю пандемию суточный прирост заболевших COVID-19 – 32 687. Умерли от коронавируса в Германии 15 232 человека.