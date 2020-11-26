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Меркель выступила за закрытие всех горнолыжных курортов Европы

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Германия пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи со значительным ростом заболевания коронавирусной инфекцией среди населения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.

«Мы постараемся согласовать с европейскими странами закрытие всех горнолыжных зон. К сожалению, когда слышишь заявления Австрии, понимаешь, что это будет нелегко, но мы попробуем еще раз», — приводит ее заявление портал T-online.

Меркель добавила, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться еще до Рождества. Однако смягчение ограничительных мер пока не выглядит оправданным. Она отметила, что видит обеспокоенность общества из-за нового карантина, и заявила, что люди могут рассчитывать на дальнейшую государственную поддержку.

Меркель также подчеркнула, что нельзя пренебрегать здравоохранением в угоду экономике. «Наша цель – снизить количество инфекций настолько, чтобы органы здравоохранения смогли выявить и снова разорвать цепочки заражения», — сказала она.

Ранее, 28 октября, в связи с ростом заболевания коронавирусом в Германии ввели частичный карантин. Там на четыре недели закрыли рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Позже эти меры продлили до конца декабря.

По данным университета Джонса Хопкинса, Германия является 12-ой в мире страной по числу случаев заражения коронавирусом, их выявлено 995,8 тыс. 25 ноября был зарегистрирован максимальный за всю пандемию суточный прирост заболевших COVID-19 – 32 687. Умерли от коронавируса в Германии 15 232 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных