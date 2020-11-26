Меркель выступила за закрытие всех горнолыжных курортов Европы

Меркель добавила, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться еще до Рождества. Однако смягчение ограничительных мер пока не выглядит оправданным. Она отметила, что видит обеспокоенность общества из-за нового карантина, и заявила, что люди могут рассчитывать на дальнейшую государственную поддержку.