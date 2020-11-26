Экс-замглавы ФСИН стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко, сообщается на сайте ведомства.
«Он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2018 г. Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)». Они были заключены между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. Отмечается, что строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.
ФЦП на 2018-2019 г.г. на сумму более 2,1 млрд руб. не была исполнена. 14 объектов уголовно-исполнительной системы не были введены в эксплуатацию, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму более 189 млн руб., отмечает СК.