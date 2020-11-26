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Экс-замглавы ФСИН стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко, сообщается на сайте ведомства.

«Он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 г. Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)». Они были заключены между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. Отмечается, что строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

ФЦП на 2018-2019 г.г. на сумму более 2,1 млрд руб. не была исполнена. 14 объектов уголовно-исполнительной системы не были введены в эксплуатацию, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму более 189 млн руб., отмечает СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных