Экс-замглавы ФСИН стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, в 2018 г. Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)». Они были заключены между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. Отмечается, что строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.