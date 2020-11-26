В Калининграде мужчина покончил с собой после убийства жены
Следственный комитет России начал проверку после обнаружения тел мужчины и женщины в Калининграде. Согласно предварительной информации, мужчина убил бывшую жену и покончил с собой, сообщает «РИА новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Калининградской области Наталью Гацко.
«По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия», — сказала Гацко.
По ее словам, организована доследственная проверка: на месте работают следователи и следователи-криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.