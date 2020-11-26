В Калининграде мужчина покончил с собой после убийства жены

«По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия», — сказала Гацко.