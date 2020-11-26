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В Калининграде мужчина покончил с собой после убийства жены

Ведомости

Следственный комитет России начал проверку после обнаружения тел мужчины и женщины в Калининграде. Согласно предварительной информации, мужчина убил бывшую жену и покончил с собой, сообщает «РИА новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Калининградской области Наталью Гацко.

«По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия», — сказала Гацко.

По ее словам, организована доследственная проверка: на месте работают следователи и следователи-криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных