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«Коммерсантъ» узнал о просьбе страховщиков допуска к видеонаблюдению Москвы

Ведомости

Крупные страховые компании и Центробанк ведут переговоры с департаментом информационных технологий Москвы, чтобы получить доступ к системе видеонаблюдения в городе, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Инициатором переговоров выступил ЦБ. Цель — дать страховщикам прямой доступ к видеонаблюдению в Москве, чтобы бороться с мошенничеством и сократить сроки урегулирования убытков. 

Источник отметил, что страховщики и ЦБ хотят получить доступ к камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и департамента информационных технологий (ДИТ), чтобы разрешать проблемы с авариями на придомовых территориях. В будущем страховые компании планируют получить доступ к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», камеры которого устанавливаются по всей России. 

В пресс-службе ЦБ отказались комментировать эту информацию, в ЦОДД издание перенаправили за комментарием в ДИТ. В департаменте заявили, что доступ к камерам есть у уполномоченных сотрудников органов власти и правоохранителей. В «АльфаСтрахование» «Коммерсанту» подтвердили участие в переговорах. В «Росгосстрахе» отметили, что получили доступ к камерам в нескольких регионах и хотели бы расширять такой проект. В «Ренессанс страховании» и «Ингосстрахе» выразили интерес к проекту. 

Партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян заявил, что страховые компании сейчас могут получить доступ к записям с камер ДИТ. Для этого нужно направить в мэрию Москвы запрос с описанием места происшествия. Процесс займет около трех дней, отметил Дарбинян. 

По данным источника, подобный эксперимент проводился в 2016 г. «Тогда запускались эксперименты государственно-частного партнерства, в рамках которых можно было бы компенсировать расходы на систему, в том числе эксперимент с несколькими страховыми, логистическими компаниями. Но его свернули»,— пояснил собеседник издания.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Московская система распознавания лиц появится еще в 10 регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных