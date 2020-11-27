«Коммерсантъ» узнал о просьбе страховщиков допуска к видеонаблюдению Москвы

В пресс-службе ЦБ отказались комментировать эту информацию, в ЦОДД издание перенаправили за комментарием в ДИТ. В департаменте заявили, что доступ к камерам есть у уполномоченных сотрудников органов власти и правоохранителей. В «АльфаСтрахование» «Коммерсанту» подтвердили участие в переговорах. В «Росгосстрахе» отметили, что получили доступ к камерам в нескольких регионах и хотели бы расширять такой проект. В «Ренессанс страховании» и «Ингосстрахе» выразили интерес к проекту.