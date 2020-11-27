«Коммерсантъ» узнал о просьбе страховщиков допуска к видеонаблюдению Москвы
Крупные страховые компании и Центробанк ведут переговоры с департаментом информационных технологий Москвы, чтобы получить доступ к системе видеонаблюдения в городе, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Инициатором переговоров выступил ЦБ. Цель — дать страховщикам прямой доступ к видеонаблюдению в Москве, чтобы бороться с мошенничеством и сократить сроки урегулирования убытков.
Источник отметил, что страховщики и ЦБ хотят получить доступ к камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и департамента информационных технологий (ДИТ), чтобы разрешать проблемы с авариями на придомовых территориях. В будущем страховые компании планируют получить доступ к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», камеры которого устанавливаются по всей России.
В пресс-службе ЦБ отказались комментировать эту информацию, в ЦОДД издание перенаправили за комментарием в ДИТ. В департаменте заявили, что доступ к камерам есть у уполномоченных сотрудников органов власти и правоохранителей. В «АльфаСтрахование» «Коммерсанту» подтвердили участие в переговорах. В «Росгосстрахе» отметили, что получили доступ к камерам в нескольких регионах и хотели бы расширять такой проект. В «Ренессанс страховании» и «Ингосстрахе» выразили интерес к проекту.
Партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян заявил, что страховые компании сейчас могут получить доступ к записям с камер ДИТ. Для этого нужно направить в мэрию Москвы запрос с описанием места происшествия. Процесс займет около трех дней, отметил Дарбинян.
По данным источника, подобный эксперимент проводился в 2016 г. «Тогда запускались эксперименты государственно-частного партнерства, в рамках которых можно было бы компенсировать расходы на систему, в том числе эксперимент с несколькими страховыми, логистическими компаниями. Но его свернули»,— пояснил собеседник издания.