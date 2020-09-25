«Коммерсантъ»: Московская система распознавания лиц появится еще в 10 регионах
Компания NTechLab в пилотном режиме запустила в десяти регионах России систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, сообщил «Коммерсантъ». Эта система работает в Москве и, по данным издания, используется для поиска преступников и выявления нарушителей самоизоляции.
Представитель компании рассказал, что система видеонаблюдения появится в том числе в Нижнем Новгороде. К ней подключат 3000 камер с функцией распознавания лиц. Камеры установят на остановках, в общественных местах и домофонах. Часть из них начнет работать к концу 2020 г. Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин заявил, что расходы на установку такой системы пока не подсчитаны.
В IT-компании «Крок» заявили, что установка системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в среднем будет стоить 100–110 млн руб. для крупного города. Основными расходами при внедрении системы будут сами камеры и создание Центра обработки данных (ЦОД). Представитель компании отметил, что если камеры есть в некоторых городах, то ЦОД нет практически нигде.
Замминистра ЖКХ Максим Егоров заявил изданию, что у правительства еще «нет понимания, как системно профинансировать субъекты федерации в этом направлении». Планируется провести конкурс, в котором три города получат по 30–75 млн руб. за лучшие проекты по цифровизации. Егоров призвал муниципалитеты не ждать федеральной помощи, а договариваться с бизнесом о совместных проектах.
Ранее «Ведомости» сообщили, что в метро Москвы планируется установить систему распознавания лиц за 1,39 млрд руб. Весной 2019 г. в Московском метрополитене начали установку таких камер. В начале этого года мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в Московском метрополитене к 1 сентября.
Система уже подвергалась критике правозащитников. Как ранее писали «Ведомости», в начале июля жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим замминистра энергетики Владимиром Миловым подали жалобу в Европейский суд по правам человека о применении технологий во время протестов в сентябре 2019 г.