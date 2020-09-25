«Коммерсантъ»: Московская система распознавания лиц появится еще в 10 регионах

Представитель компании рассказал, что система видеонаблюдения появится в том числе в Нижнем Новгороде. К ней подключат 3000 камер с функцией распознавания лиц. Камеры установят на остановках, в общественных местах и домофонах. Часть из них начнет работать к концу 2020 г. Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин заявил, что расходы на установку такой системы пока не подсчитаны.