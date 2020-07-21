В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 1,39 млрд руб.
Как отмечается в материалах госзакупки, целью выполнения работ является «повышение безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий». Планируется также установить программное обеспечение, которое предоставит доступ к данным с видеорегистраторов в режиме реального времени.
Система распознавания лиц подвергалась критике правозащитников. В начале июля жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим замминистра энергетики Владимиром Миловым подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении технологий во время протестов в сентябре 2019 г. после выборов в Мосгордуму.
По мнению истцов, использование во время митинга данной системы нарушает положение Европейской конвенции по правам человека, предписывающее охранять частную жизнь. В совокупности с тем, что участники митинга не могли избежать идентификации, это также нарушало право на свободу собраний, утверждают они.
Попова пыталась оспорить использование системы в Савеловском районном суде города Москвы, однако суд не нашел доказательств того, что система позволяет установить личность человека.
В мае 2020 г. в США начались протесты против расизма и полицейской жестокости в США, вскоре после этого крупные американские компании, разрабатывающие системы распознавания лиц, установили ограничения на работу с правоохранительными органами. В июне IBM сообщила о своем выходе с рынка подобных систем, объяснив свое решение «общественным диалогом о том, стоит ли правоохранительным органам применять распознавание лиц». После этого Amazon объявила годовой мораторий на продажу технологий распознавания лиц полиции. Microsoft заявила, что не будет лицензировать их полиции в принципе. NEC, Cognitec, iOmniscient и Clearview AI, наоборот, подтвердили намерение продолжить поставки когнитивных технологий правоохранительным органам, сообщает CNN.