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В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

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Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 1,39 млрд руб.

Как отмечается в материалах госзакупки, целью выполнения работ является «повышение безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий». Планируется также установить программное обеспечение, которое предоставит доступ к данным с видеорегистраторов в режиме реального времени.

Система распознавания лиц подвергалась критике правозащитников. В начале июля жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим замминистра энергетики Владимиром Миловым подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении технологий во время протестов в сентябре 2019 г. после выборов в Мосгордуму.

По мнению истцов, использование во время митинга данной системы нарушает положение Европейской конвенции по правам человека, предписывающее охранять частную жизнь. В совокупности с тем, что участники митинга не могли избежать идентификации, это также нарушало право на свободу собраний, утверждают они.

Попова пыталась оспорить использование системы в Савеловском районном суде города Москвы, однако суд не нашел доказательств того, что система позволяет установить личность человека.

В мае 2020 г. в США начались протесты против расизма и полицейской жестокости в США, вскоре после этого крупные американские компании, разрабатывающие системы распознавания лиц, установили ограничения на работу с правоохранительными органами. В июне IBM сообщила о своем выходе с рынка подобных систем, объяснив свое решение «общественным диалогом о том, стоит ли правоохранительным органам применять распознавание лиц». После этого Amazon объявила годовой мораторий на продажу технологий распознавания лиц полиции. Microsoft заявила, что не будет лицензировать их полиции в принципе. NEC, Cognitec, iOmniscient и Clearview AI, наоборот, подтвердили намерение продолжить поставки когнитивных технологий правоохранительным органам, сообщает CNN.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных