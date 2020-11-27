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Росавиация назвала авиационным инцидентом маневры пилотов «Победы» в поддержку Дзюбы

Ведомости

Комиссия Росавиации назвала руководство авиакомпании «Победа» ответственным за авиационный инцидент, произошедший после того, как пилоты одного из рейсов перевозчика в поддержку футболиста Артема Дзюбы полетели над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллос. Об этом говорится в отчете ведомства, копию которого опубликовали в Telegram-канале Aviaincidents. Подлинность документа подтвердил источник РБК.

Инцидент произошел 11 ноября. Самолет «Победы» при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург сделал виражи, траектория которых на карте выглядела как фаллический символ. В результате расследования выяснилось, что 11 ноября днем в простых метеоусловиях экипаж самолета сообщил диспетчеру о необходимости выполнения виражей в районе Нефтекамска для проверки навигационного оборудования. После этого экипаж продолжил полет и благополучно приземлился в Екатеринбурге. «В результате инцидента находившиеся на борту самолета 102 пассажира и 6 членов экипажа не пострадали», – отмечается в документе.

В Росавиации посчитали, что действия пилотов могли сказаться на безопасности полета, и рекомендовали «Аэрофлоту» рассмотреть вопрос о соответствии руководства авиакомпании занимаемой должности. Специалисты авиакомпании объяснили необходимость маневров тренировкой по сливу топлива, при этом самолеты Boeing-737-800, на одном из которых был совершен полет, не оборудованы системой слива топлива в полете, говорится в отчете.

Комиссия также обнаружила факты, указывающие на «намеренные действия руководства» «Победы» по включению похожих маневрирований в план полёта 10 ноября под предлогом тренировки слива топлива. Тогда диспетчеры запретили производить такие манёвры, и их на следующий день выполнил рейс 407.

Представитель авиакомпании отмечал, что, «возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной (России по футболу) Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», писал РБК.

7 ноября в телеграм-каналах опубликовали интимное видео Артема Дзюбы, после чего главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил футболиста от участия в ноябрьских матчах. «Фонтанка» писала, что за непубликацию видео у футболиста вымогали 5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных