Росавиация назвала авиационным инцидентом маневры пилотов «Победы» в поддержку Дзюбы

Инцидент произошел 11 ноября. Самолет «Победы» при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург сделал виражи, траектория которых на карте выглядела как фаллический символ. В результате расследования выяснилось, что 11 ноября днем в простых метеоусловиях экипаж самолета сообщил диспетчеру о необходимости выполнения виражей в районе Нефтекамска для проверки навигационного оборудования. После этого экипаж продолжил полет и благополучно приземлился в Екатеринбурге. «В результате инцидента находившиеся на борту самолета 102 пассажира и 6 членов экипажа не пострадали», – отмечается в документе.