Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря 2020 г., сообщается на сайте Кремля. Мероприятие пройдет в дистанционном формате.
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво», — сказано в сообщении.
Журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли. Представители региональных изданий получат возможность поучаствовать в мероприятии благодаря специальным площадкам в своих федеральных округах.
Ранее о том, что пресс-конференция может пройти 17 декабря, «Ведомостям» рассказали два собеседника на федеральном телевидении и собеседник, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что эта дата рассматривается в качестве одной из возможных. Однако он отметил, что могут произойти изменения.