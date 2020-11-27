Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Ранее о том, что пресс-конференция может пройти 17 декабря, «Ведомостям» рассказали два собеседника на федеральном телевидении и собеседник, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что эта дата рассматривается в качестве одной из возможных. Однако он отметил, что могут произойти изменения.