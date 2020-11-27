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Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Ведомости

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря 2020 г., сообщается на сайте Кремля. Мероприятие пройдет в дистанционном формате.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво», — сказано в сообщении.

Журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли. Представители региональных изданий получат возможность поучаствовать в мероприятии благодаря специальным площадкам в своих федеральных округах.

Ранее о том, что пресс-конференция может пройти 17 декабря, «Ведомостям» рассказали два собеседника на федеральном телевидении и собеседник, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что эта дата рассматривается в качестве одной из возможных. Однако он отметил, что могут произойти изменения.

Ранее по теме: Большую пресс-конференцию Владимира Путина наметили на 17 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных