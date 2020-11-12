Большую пресс-конференцию Владимира Путина наметили на 17 декабря

«Конференции с Путиным нередко оборачиваются головной болью для людей на местах. Кто-то пожалуется на завышенные тарифы на коммунальные услуги, и дело доходит до районных прокуратур. Если в этом году конференцию перенесут в онлайн-формат, возможно, таких проблем станет меньше, хотя напряжение все равно гарантированно будет», – говорит собеседник, близкий к петербургской прокуратуре. Директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что трансляция вопросов из регионов по видеосвязи может быть организована с задержкой в несколько секунд «на случай непредвиденных ситуаций, как это делают на телевидении»: «Хотя я бы не сказал, что это станет способом отмести все неудобные вопросы».