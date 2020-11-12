Большую пресс-конференцию Владимира Путина наметили на 17 декабря

Большую пресс-конференцию Владимира Путина наметили на 17 декабряПрезидент может провести итоговое мероприятие в видеоформате
Наиболее вероятная дата большой ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина – 17 декабря, четверг, рассказали «Ведомостям» два собеседника на федеральном телевидении и собеседник, близкий к администрации президента (АП). Официально ее не объявили, но она может пройти на неделе с 14 по 19 декабря, говорит один из собеседников «Ведомостей». Мероприятие, вероятно, пройдет во второй половине декабря, говорит собеседник в АП. В 2019 г. оно проходило в четверг, 19 декабря (см. график).
По словам человека, который участвовал в организации больших пресс-конференций Путина, точное время, место и формат доводят до телеканалов за неделю-полторы, ориентируясь на график главы государства. На нее приезжает большое количество журналистов, трансляция идет на «России 1», «России 24», Первом канале, НТВ. Пандемия коронавируса в 2020 г. вносит коррективы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 12 ноября, что «в силу понятных причин это будет необычный формат» мероприятия, но ограничена возможность общения журналистов с Путиным не будет.
Новый формат – новые возможности
По словам собеседника на одном из федеральных телеканалов, пресс-конференцию частично переведут «в режим удаленки». По словам еще одного сотрудника, мероприятие по формату будет похоже на Валдайский форум в условиях пандемии. 22 октября Путин принимал участие в итоговой сессии XVII заседания клуба «Валдай» в режиме видеоконференции. Вел встречу президента с участниками клуба присутствовавший в зале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Участники мероприятия в зале сидели на расстоянии друг от друга в шахматной рассадке.
Часть вопросов Путину задавали прямо из зала, а некоторые участники, как и президент, участвовали в мероприятии и задавали вопросы только по видеосвязи. На пресс-конференцию федеральных журналистов соберут в зале, не исключено, что в Центре международной торговли, как и в 2019 г., говорят два сотрудника федерального телевидения. Сотрудники СМИ будут размещены в шахматной рассадке, мероприятие в зале будет вести переболевший COVID-19 Песков, а Путин будет отвечать на вопросы журналистов с экрана, говорит собеседник «Ведомостей». На момент сдачи материала Песков не ответил за вопрос «Ведомостей».
Журналисты из регионов будут выходить на связь онлайн, кого-то могут пустить в зал, добавляет собеседник. Источники в руководстве трех субъектов Федерации заверили «Ведомости», что подготовить списки журналистов для участия в пресс-конференции АП пока не просила. Будет создана система видеовключений, говорит один из чиновников.
У Путина уже был опыт нестандартной на тот момент «интернет пресс-конференции». В марте 2001 г. он дал ее в телестудии Кремля, вопросы присылали через сеть, трансляция (аудио и видео) велась на сайтах отобранных изданий.
«Конференции с Путиным нередко оборачиваются головной болью для людей на местах. Кто-то пожалуется на завышенные тарифы на коммунальные услуги, и дело доходит до районных прокуратур. Если в этом году конференцию перенесут в онлайн-формат, возможно, таких проблем станет меньше, хотя напряжение все равно гарантированно будет», – говорит собеседник, близкий к петербургской прокуратуре. Директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что трансляция вопросов из регионов по видеосвязи может быть организована с задержкой в несколько секунд «на случай непредвиденных ситуаций, как это делают на телевидении»: «Хотя я бы не сказал, что это станет способом отмести все неудобные вопросы».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов, Светлана Бочарова и Анастасия Беляева, Санкт-Петербург