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В России создадут единый телефонный номер по коронавирусу

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В России создадут единый телефонный номер, по которому россияне при заболевании коронавирусной инфекцией смогут вызвать врача или скорую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — сказал Чернышенко.

В аппарате вице-премьера сообщили, что Чернышенко поручил Минцифры совместно с операторами связи сделать бесплатными звонки в медицинские учреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Ранее сегодня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 300 сотрудников центров госуслуг направлены на работу в московские поликлиники для помощи в работе колл-центров.

По данным оперативного штаба на 27 ноября, в России за сутки зарегистрировали 27 543 случая заражения коронавирусом, 26 682 пациента выздоровели, 496 — скончались. За весь период выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,7 млн пациентов выздоровели, более 38 500 — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных