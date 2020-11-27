В России создадут единый телефонный номер по коронавирусу

В аппарате вице-премьера сообщили, что Чернышенко поручил Минцифры совместно с операторами связи сделать бесплатными звонки в медицинские учреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Ранее сегодня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 300 сотрудников центров госуслуг направлены на работу в московские поликлиники для помощи в работе колл-центров.