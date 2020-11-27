В России создадут единый телефонный номер по коронавирусу
В России создадут единый телефонный номер, по которому россияне при заболевании коронавирусной инфекцией смогут вызвать врача или скорую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — сказал Чернышенко.
В аппарате вице-премьера сообщили, что Чернышенко поручил Минцифры совместно с операторами связи сделать бесплатными звонки в медицинские учреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Ранее сегодня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 300 сотрудников центров госуслуг направлены на работу в московские поликлиники для помощи в работе колл-центров.
По данным оперативного штаба на 27 ноября, в России за сутки зарегистрировали 27 543 случая заражения коронавирусом, 26 682 пациента выздоровели, 496 — скончались. За весь период выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,7 млн пациентов выздоровели, более 38 500 — скончались.