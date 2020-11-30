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Глава «Вектора» назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Ведомости

Пандемия коронавируса закончится в 2021 г., заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», — сказал Максютов (цитата по ТАСС).

Глава центра «Вектор» пояснил, что период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения для борьбы с вирусом, закончится, когда значительная часть населения переболеет и получит иммунитет к коронавирусу с помощью массовой вакцинации. Максютов добавил, что коронавирус при этом не исчезнет.

По данным оперативного штаба на 29 ноября, в России зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,8 млн пациентов выздоровели, более 39 500 — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных