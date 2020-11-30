Глава «Вектора» назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса закончится в 2021 г., заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.
«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», — сказал Максютов (цитата по ТАСС).
Глава центра «Вектор» пояснил, что период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения для борьбы с вирусом, закончится, когда значительная часть населения переболеет и получит иммунитет к коронавирусу с помощью массовой вакцинации. Максютов добавил, что коронавирус при этом не исчезнет.
По данным оперативного штаба на 29 ноября, в России зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,8 млн пациентов выздоровели, более 39 500 — скончались.