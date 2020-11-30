Глава «Вектора» назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Глава центра «Вектор» пояснил, что период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения для борьбы с вирусом, закончится, когда значительная часть населения переболеет и получит иммунитет к коронавирусу с помощью массовой вакцинации. Максютов добавил, что коронавирус при этом не исчезнет.