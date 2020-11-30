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Представитель ВОЗ в России исключил окончание пандемии в ближайшее время

Ведомости

Пандемия коронавируса не закончится в течение нескольких месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

«Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев – нет, но мы должны идти к этому», — сказала Вуйнович. По ее словам, окончания пандемии можно ожидать, когда благодаря вакцине у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, когда люди адаптируют свое поведение к пониманию, что вирус «не намерен никуда уходить». «Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью», — подчеркнула Вуйнович.

Ранее гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 г. Период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения для борьбы с вирусом, закончится, когда значительная часть населения переболеет и получит иммунитет к коронавирусу с помощью массовой вакцинации, объяснил Максютов. Он добавил, что коронавирус при этом не исчезнет.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 26 338 новых случаев коронавируса, 17 247 человек выздоровели, 368 скончались. Всего в стране зарегистрировано около 2,3 млн случаев COVID-19 и 39 895 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных