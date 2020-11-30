Представитель ВОЗ в России исключил окончание пандемии в ближайшее время
Пандемия коронавируса не закончится в течение нескольких месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
«Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев – нет, но мы должны идти к этому», — сказала Вуйнович. По ее словам, окончания пандемии можно ожидать, когда благодаря вакцине у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, когда люди адаптируют свое поведение к пониманию, что вирус «не намерен никуда уходить». «Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью», — подчеркнула Вуйнович.
Ранее гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 г. Период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения для борьбы с вирусом, закончится, когда значительная часть населения переболеет и получит иммунитет к коронавирусу с помощью массовой вакцинации, объяснил Максютов. Он добавил, что коронавирус при этом не исчезнет.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 26 338 новых случаев коронавируса, 17 247 человек выздоровели, 368 скончались. Всего в стране зарегистрировано около 2,3 млн случаев COVID-19 и 39 895 летальных исходов.