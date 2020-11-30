Представитель ВОЗ в России исключил окончание пандемии в ближайшее время

«Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев – нет, но мы должны идти к этому», — сказала Вуйнович. По ее словам, окончания пандемии можно ожидать, когда благодаря вакцине у населения сформируется достаточный уровень иммунитета, когда люди адаптируют свое поведение к пониманию, что вирус «не намерен никуда уходить». «Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью», — подчеркнула Вуйнович.