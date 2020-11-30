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Иран сформирует рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

Ведомости

Генеральная прокуратура Ирана совместно с генеральным штабом вооруженных сил страны сформирует специальную рабочую группу для судебного преследования людей, причастных к убийству руководителя Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщается на сайте Клуба молодых журналистов Ирана.

«Генеральный прокурор в сотрудничестве с генеральным штабом вооруженных сил, судебной организацией вооруженных сил, разведкой и службами безопасности должен сформировать специальную группу для судебного преследования исполнителей и организаторов убийства», — приводит агентство распоряжение председателя Верховного суда Ирана Эбрахима Раиси. 

Об убийстве Фахризаде вечером 27 ноября со ссылкой на минобороны Ирана сообщило агентство IRNA. Агентство Fars при этом писало, что нападение было совершено в городе Абсард в 40 км от Тегерана. По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде госпитализировали, он скончался в больнице. МИД Ирана позже заявило, что к убийству физика причастен Израиль.

Телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что на месте убийства Фахризаде обнаружили остатки оружия, изготовленного в Израиле. Так, найденные фрагменты имеют логотип и спецификацию израильской военной промышленности.

Издание Al Arabiya после убийства Фахризаде писало, что тот был внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост, — ответственным за его создание.

Ранее по теме: МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных