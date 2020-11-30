Иран сформирует рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика
Генеральная прокуратура Ирана совместно с генеральным штабом вооруженных сил страны сформирует специальную рабочую группу для судебного преследования людей, причастных к убийству руководителя Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщается на сайте Клуба молодых журналистов Ирана.
«Генеральный прокурор в сотрудничестве с генеральным штабом вооруженных сил, судебной организацией вооруженных сил, разведкой и службами безопасности должен сформировать специальную группу для судебного преследования исполнителей и организаторов убийства», — приводит агентство распоряжение председателя Верховного суда Ирана Эбрахима Раиси.
Об убийстве Фахризаде вечером 27 ноября со ссылкой на минобороны Ирана сообщило агентство IRNA. Агентство Fars при этом писало, что нападение было совершено в городе Абсард в 40 км от Тегерана. По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде госпитализировали, он скончался в больнице. МИД Ирана позже заявило, что к убийству физика причастен Израиль.
Телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что на месте убийства Фахризаде обнаружили остатки оружия, изготовленного в Израиле. Так, найденные фрагменты имеют логотип и спецификацию израильской военной промышленности.
Издание Al Arabiya после убийства Фахризаде писало, что тот был внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост, — ответственным за его создание.