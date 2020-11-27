МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика
К убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде причастен Израиль, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фахризаде на Западе считается одним из ключевых лиц в иранской ядерной программе.
«Сегодня террористы убили выдающегося иранского ученого. В этой подлости серьезно прослеживается роль Израиля», — написал Зариф в своем Twitter. Он призвал мировое сообщество, «особенно Евросоюз», осудить произошедшее и положить, таким образом, конец «позорным двойным стандартам».
По данным агентства Fars, нападение на физика Фахризаде произошло вечером 27 ноября в городе Абсард в 40 км от Тегерана. Сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, где находился ученый, напали две группы вооруженных людей. Они расстреляли машину физика с двух сторон. В результате нападения в перестрелке с охраной Фахризаде было убито от трех до четырех человек, предположительно, террористов. Физика госпитализировали, однако он скончался в больнице.
По данным Al Arabiya, Фахризаде внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — ответственным за его создание.