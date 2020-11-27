МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика

По данным агентства Fars, нападение на физика Фахризаде произошло вечером 27 ноября в городе Абсард в 40 км от Тегерана. Сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, где находился ученый, напали две группы вооруженных людей. Они расстреляли машину физика с двух сторон. В результате нападения в перестрелке с охраной Фахризаде было убито от трех до четырех человек, предположительно, террористов. Физика госпитализировали, однако он скончался в больнице.