В Иране убили ведущего физика-ядерщика страны
Неизвестные убили руководителя Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает агентство IRNA со ссылкой на ведомство.
По данным Минобороны Ирана, физик был убит вечером 27 ноября. «Вооруженные террористы напали на автомобиль Фахризаде в пятницу днем. Он был серьезно ранен во время столкновения его службы безопасности с нападавшими и доставлен в больницу», — цитирует агентство пресс-службу ведомства. Несмотря на усилия медиков, физик скончался.
Минобороны Ирана выразило соболезнования в связи со смертью Фахризаде. Власти страны признали инцидент терактом, однако не назвали причастных к его исполнению и организации.
По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард в 40 км от Тегерана. Сначала на одной из улиц прогремел взрыв, а затем была слышна стрельба. По данным агентства, на автомобиль Фахризаде напали две группы людей, вооруженных огнестрельным оружием. Они расстреляли машину физика с двух сторон. В результате нападения было убито от трех до четырех человек, не считая физика. Часть из них, предположительно, террористы.
Как пишет Al Arabiya, Фахризаде был внесен в санкционный список ООН, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху называл его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — отвественным за его создание.
Это уже не первый случай убийства ученых, причастных к иранской ядерной программе. В 2012 г. был убит занимавшийся обогащением урана физик Мустафа Рошан. Его машина была взорвана в пригороде Тегерана. Иранские власти позже заявили, что убийство физика организовали разведки США и Великобритании.