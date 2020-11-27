В Иране убили ведущего физика-ядерщика страны

По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард в 40 км от Тегерана. Сначала на одной из улиц прогремел взрыв, а затем была слышна стрельба. По данным агентства, на автомобиль Фахризаде напали две группы людей, вооруженных огнестрельным оружием. Они расстреляли машину физика с двух сторон. В результате нападения было убито от трех до четырех человек, не считая физика. Часть из них, предположительно, террористы.