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В Иране убили ведущего физика-ядерщика страны

Ведомости

Неизвестные убили руководителя Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает агентство IRNA со ссылкой на ведомство.

По данным Минобороны Ирана, физик был убит вечером 27 ноября. «Вооруженные террористы напали на автомобиль Фахризаде в пятницу днем. Он был серьезно ранен во время столкновения его службы безопасности с нападавшими и доставлен в больницу», — цитирует агентство пресс-службу ведомства. Несмотря на усилия медиков, физик скончался.

Минобороны Ирана выразило соболезнования в связи со смертью Фахризаде. Власти страны признали инцидент терактом, однако не назвали причастных к его исполнению и организации.

По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард в 40 км от Тегерана. Сначала на одной из улиц прогремел взрыв, а затем была слышна стрельба. По данным агентства, на автомобиль Фахризаде напали две группы людей, вооруженных огнестрельным оружием. Они расстреляли машину физика с двух сторон. В результате нападения было убито от трех до четырех человек, не считая физика. Часть из них, предположительно, террористы.

Как пишет Al Arabiya, Фахризаде был внесен в санкционный список ООН, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху называл его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — отвественным за его создание.

Это уже не первый случай убийства ученых, причастных к иранской ядерной программе. В 2012 г. был убит занимавшийся обогащением урана физик Мустафа Рошан. Его машина была взорвана в пригороде Тегерана. Иранские власти позже заявили, что убийство физика организовали разведки США и Великобритании.

Ранее по теме: США ввели санкции против минобороны Ирана и Мадуро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных