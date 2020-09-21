США ввели санкции против минобороны Ирана и Мадуро
США вводят санкции в отношении минобороны Ирана, а также против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ.
«Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС», ‒ цитирует Помпео «РИА Новости». Он добавил, что власти Ирана почти два года сотрудничали с «нелегитимным режимом Венесуэлы» для того, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН.
Ранее Помпео сообщил о возобновлении антииранских санкций Совета Безопасности ООН, которые Вашингтон вводит в одностороннем порядке. По его словам, США уведомили СБ ООН 20 августа о существенном невыполнении Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.