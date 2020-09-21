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США ввели санкции против минобороны Ирана и Мадуро

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США вводят санкции в отношении минобороны Ирана, а также против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ.

«Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС», ‒ цитирует Помпео «РИА Новости». Он добавил, что власти Ирана почти два года сотрудничали с «нелегитимным режимом Венесуэлы» для того, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН.

Ранее Помпео сообщил о возобновлении антииранских санкций Совета Безопасности ООН, которые Вашингтон вводит в одностороннем порядке. По его словам, США уведомили СБ ООН 20 августа о существенном невыполнении Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных