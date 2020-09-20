МИД России назвал театральной постановкой заявление США о санкциях против Ирана
Заявление госдепартамента США о восстановлении санкций ООН против Ирана не соответствует действительности и является лишь театральной постановкой, следует из официального заявления МИД России.
О возобновлении санкций Совета Безопасности ООН заявил накануне госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, США уведомили СБ ООН 20 августа о существенном невыполнении Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Это уведомление инициировало 30-дневный процесс, ведущий к возобновлению ранее отмененных санкций ООН, которые вступили в силу в 20.00 по восточному времени 19 сентября.
«Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Всё, что делает Вашингтон, – не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике «максимального давления» на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел», ‒ говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве пояснили, что письмо Помпео от 20 августа не может считаться «уведомлением» по смыслу резолюции СБ ООН 2231, запускающим процесс восстановления прежних резолюций. Кроме того, в ходе открытой дискуссии 25 августа была констатирована, а в сентябре подтверждена «невозможность каких-либо действий на основе американского обращения». Россия разделяет эту позицию, подчеркнули в МИДе.
Вашингтону следует перестать выдавать желаемое за действительное и высказываться от имени Совета Безопасности ООН, добавили в ведомстве.
В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.