МИД России назвал театральной постановкой заявление США о санкциях против Ирана

«Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Всё, что делает Вашингтон, – не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике «максимального давления» на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел», ‒ говорится в заявлении МИД России.