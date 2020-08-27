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США объявили о восстановлении санкций против Ирана с 20 сентября

Ведомости

США восстановят санкции против Ирана 20 сентября, написал госсекретарь Майк Помпео на своей странице в Twitter.

«На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет безопасности оказался не в состоянии продолжить свою миссию по поддержанию мира и безопасности», — заявил Помпео, уточнив, что ограничительные меры будут введены 20 сентября в полночь GMT (3:00 мск).

В июле 2015 года был принят Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных