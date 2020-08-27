США объявили о восстановлении санкций против Ирана с 20 сентября
США восстановят санкции против Ирана 20 сентября, написал госсекретарь Майк Помпео на своей странице в Twitter.
«На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет безопасности оказался не в состоянии продолжить свою миссию по поддержанию мира и безопасности», — заявил Помпео, уточнив, что ограничительные меры будут введены 20 сентября в полночь GMT (3:00 мск).
В июле 2015 года был принят Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.