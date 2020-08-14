Путин предложил созвать встречу глав государств-членов СБ ООН

Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24», зимой Путин уже предлагал провести саммит пятерки Совбеза ООН по вопросам стратегической безопасности. Дата проведения этой встречи до сих пор не названа, хотя никто из участников пятерки не возражал. Лавров отметил, что новое предложение предполагает онлайн-формат и присоединение к пятерке Германии и Ирана.