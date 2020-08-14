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Путин предложил созвать встречу глав государств-членов СБ ООН

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил в самое ближайшее время провести встречу руководителей государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН в онлайн формате и пригласить на нее лидеров Германии и Ирана, передает пресс-служба Кремля.

«Цель – наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН», — говорится в сообщении. По словам Путина, важно оказать коллективную поддержку дальнейшему осуществлению резолюции СБ ООН и создать международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Путин призвал внимательно взвесить предложение России о проведении встречи и заявил о готовности Москвы к конструктивному взаимодействию.

Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24», зимой Путин уже предлагал провести саммит пятерки Совбеза ООН по вопросам стратегической безопасности. Дата проведения этой встречи до сих пор не названа, хотя никто из участников пятерки не возражал. Лавров отметил, что новое предложение предполагает онлайн-формат и присоединение к пятерке Германии и Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных