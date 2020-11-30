СК возбудил уголовное дело против бывшей главы Минздрава Иркутской области

Установлено, что Ледяева создала условия для заключения региональным Минздравом указанного госконтракта, осознавая, что ее сын и другие лица намерены поставить медицинские изделия, не соответствующие его условиям. Ледяева задержана, по месту ее жительства проведены обыски, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, рассказали в СК.