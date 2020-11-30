СК возбудил уголовное дело против бывшей главы Минздрава Иркутской области
Следственные органы Следственного комитета (СК) России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)» — говорится в сообщении.
По версии следствия, и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и другие лица с мая по октябрь похитили из бюджета региона около 25 млн руб. при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд Минздрава области.
Установлено, что Ледяева создала условия для заключения региональным Минздравом указанного госконтракта, осознавая, что ее сын и другие лица намерены поставить медицинские изделия, не соответствующие его условиям. Ледяева задержана, по месту ее жительства проведены обыски, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, рассказали в СК.