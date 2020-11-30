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СК возбудил уголовное дело против бывшей главы Минздрава Иркутской области

Ведомости

Следственные органы Следственного комитета (СК) России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)» — говорится в сообщении.

По версии следствия, и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и другие лица с мая по октябрь похитили из бюджета региона около 25 млн руб. при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд Минздрава области.

Установлено, что Ледяева создала условия для заключения региональным Минздравом указанного госконтракта, осознавая, что ее сын и другие лица намерены поставить медицинские изделия, не соответствующие его условиям. Ледяева задержана, по месту ее жительства проведены обыски, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, рассказали в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных