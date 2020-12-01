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Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

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На 99-ом году жизни умерла президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Ирина Александровна скончалась», — заявили в пресс-службе, пообещав предоставить официальный комментарий позже.

Ирина Антонова занимала пост директора музея с 1961 по 2013 гг., затем была его президентом. Она лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество наград.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных