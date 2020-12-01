Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
На 99-ом году жизни умерла президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Ирина Александровна скончалась», — заявили в пресс-службе, пообещав предоставить официальный комментарий позже.
Ирина Антонова занимала пост директора музея с 1961 по 2013 гг., затем была его президентом. Она лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество наград.