Голикова оценила динамику цен на лекарства для ВИЧ-пациентов
В России не наблюдается роста цен на лекарственные препараты для пациентов с ВИЧ, а антиретровирусную терапию получают все нуждающиеся, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«По заключению наших экспертов, препараты не имеют тенденции к росту цен. И на сегодняшний день, по имеющейся у нас информации, все нуждающиеся, все те, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают», — цитирует ТАСС Голикову.
По ее словам, бюджет по лекарственному обеспечению ВИЧ-инфицированных наращивается: в 2020 г. он составил 27,2 млрд руб., а в следующем году он составит 29,4 млрд руб.
В декабре 2019 г. число зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России составило 1,06 млн человек, из которых менее половины проходят лечение, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский. За 2018 г. от ВИЧ умерло рекордное число нпаждан — 37 тыс. человек.