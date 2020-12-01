Голикова оценила динамику цен на лекарства для ВИЧ-пациентов

«По заключению наших экспертов, препараты не имеют тенденции к росту цен. И на сегодняшний день, по имеющейся у нас информации, все нуждающиеся, все те, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают», — цитирует ТАСС Голикову.