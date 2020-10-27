Минздрав заявил о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции

В то же время он посетовал, что выйти на уровень ниже плато не получается. Мазус отметил, что все силы мирового научного сообщества, которые сейчас направлены на разработку лекарств и вакцин от коронавируса, должны будут быть перепрофилированы после пандемии для создания препаратов против ВИЧ. «Комплекс научных усилий позволит создать вакцину от ВИЧ-инфекции, и на этом закончится эпидемия», — сказал он.