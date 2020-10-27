Минздрав заявил о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции
Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава Алексей Мазус, передает «Интерфакс».
«Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции», — сказал Мазус. По его словам, в последние годы выявлялось «все меньше больных», и здесь Россия идет в одном тренде с США и другими развитыми странами.
В то же время он посетовал, что выйти на уровень ниже плато не получается. Мазус отметил, что все силы мирового научного сообщества, которые сейчас направлены на разработку лекарств и вакцин от коронавируса, должны будут быть перепрофилированы после пандемии для создания препаратов против ВИЧ. «Комплекс научных усилий позволит создать вакцину от ВИЧ-инфекции, и на этом закончится эпидемия», — сказал он.
В декабре 2019 г. на руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский заявил, что число зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, из которых менее половины проходят лечение. По его словам, за 2018 г. от ВИЧ умерло рекордное число россиян — 37 000 человек.
В апреле 2020 г. Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2019 г. смертность от ВИЧ в России уменьшилась на 7% впервые с 2015 г., однако ВИЧ стал одним из лидеров среди инфекционных заболеваний в стране. Чаще заражаются только кишечными инфекциями, пневмонией и ОРВИ.