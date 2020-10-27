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Минздрав заявил о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции

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Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава Алексей Мазус, передает «Интерфакс». 

«Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции», — сказал Мазус. По его словам, в последние годы выявлялось «все меньше больных», и здесь Россия идет в одном тренде с США и другими развитыми странами.

В то же время он посетовал, что выйти на уровень ниже плато не получается. Мазус отметил, что все силы мирового научного сообщества, которые сейчас направлены на разработку лекарств и вакцин от коронавируса, должны будут быть перепрофилированы после пандемии для создания препаратов против ВИЧ. «Комплекс научных усилий позволит создать вакцину от ВИЧ-инфекции, и на этом закончится эпидемия», — сказал он.

В декабре 2019 г. на руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский заявил, что число зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, из которых менее половины проходят лечение. По его словам, за 2018 г. от ВИЧ умерло рекордное число россиян — 37 000 человек. 

В апреле 2020 г. Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2019 г. смертность от ВИЧ в России уменьшилась на 7% впервые с 2015 г., однако ВИЧ стал одним из лидеров среди инфекционных заболеваний в стране. Чаще заражаются только кишечными инфекциями, пневмонией и ОРВИ.

Ранее по теме: Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных