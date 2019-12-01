Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек
Число зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России, по последним данным, составляет 1,06 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадима Покровского. Это только зарегистрированные случаи. За шесть месяцев текущего года показатель вырос примерно на 47 000.
При этом лечение от ВИЧ проходит не более 500 000 человек, то есть в лучшем случае лишь каждый второй из зараженных, которые знают о своем заболевании.
Одновременно с ростом числа инфицированных растет и смертность от СПИДа, добавил Покровский. По его данным, в прошлом году от синдрома приобретенного иммунного дефицита в России умерло около 37 000 человек. Это рекордная цифра, отметил специалист.
По статистике, больше всего инфицированных среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе ВИЧ заражены до 4%). У женщин наибольший процент зараженных отмечается в возрастной группе от 30 до 35 лет (2-3%). Основным путем заражения Покровский назвал секс между мужчиной и женщиной: среди ВИЧ-инфицированных, которые были выявлены в этом году, 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2-3% — при гомосексуальных, остальные 40-41% — наркопотребители. Есть и зарегистрированные случаи передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи, по каждому из них ведется следствие, добавил Покровский. За три года зафиксировано 62 таких случая.
1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые он был объявлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 г.