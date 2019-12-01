Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек

По статистике, больше всего инфицированных среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе ВИЧ заражены до 4%). У женщин наибольший процент зараженных отмечается в возрастной группе от 30 до 35 лет (2-3%). Основным путем заражения Покровский назвал секс между мужчиной и женщиной: среди ВИЧ-инфицированных, которые были выявлены в этом году, 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2-3% — при гомосексуальных, остальные 40-41% — наркопотребители. Есть и зарегистрированные случаи передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи, по каждому из них ведется следствие, добавил Покровский. За три года зафиксировано 62 таких случая.