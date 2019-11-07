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Исследователи впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Группа американских ученых обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури.

Новый штамм отнесли к группе М наиболее распространенного и патогенного вида ВИЧ-1. У вируса иммунодефицита существует много разных подтипов или штаммов. Как и другие вирусы, ВИЧ может меняться и мутировать со временем. Однако новый штамм был обнаружен впервые после того, как в 2000 г. ученые установили принципы классификации подтипов.

По правилам, ученым, для того чтобы заявить о выявлении нового подтипа вируса, нужно зафиксировать его как минимум у трех не связанных между собой пациентов. Указанным штаммом ВИЧ были в разные годы заражены три жителя Демократической Республики Конго.

Открытие может помочь исследователям лучше понять, как эволюционировал и распространялся вирус. В будущем это может приблизить специалистов к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ.