Биолог рассказала о преждевременном старении перенесших коронавирус
Перенесенный коронавирус даже в легкой форме может привести к преждевременному старению, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
Профессор рассказала о результатах исследования, в ходе которого группа ученых обследовала людей, которые переболели коронавирусом в умеренной и мягкой форме. Все пациенты лечились амбулаторно, некоторых из них госпитализировали, потому что тогда клали на лечение в стационар всех, пояснила Баранова.
«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — сказала она. Такие диагнозы, по словам Барановой, обычно ставят пациентам в 60 лет, а пациентам с перенесенным коронавирусом — в 40 лет.