Биолог рассказала о преждевременном старении перенесших коронавирус

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — сказала она. Такие диагнозы, по словам Барановой, обычно ставят пациентам в 60 лет, а пациентам с перенесенным коронавирусом — в 40 лет.