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Биолог рассказала о преждевременном старении перенесших коронавирус

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Перенесенный коронавирус даже в легкой форме может привести к преждевременному старению, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову. 

Профессор рассказала о результатах исследования, в ходе которого группа ученых обследовала людей, которые переболели коронавирусом в умеренной и мягкой форме. Все пациенты лечились амбулаторно, некоторых из них госпитализировали, потому что тогда клали на лечение в стационар всех, пояснила Баранова. 

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — сказала она. Такие диагнозы, по словам Барановой, обычно ставят пациентам в 60 лет, а пациентам с перенесенным коронавирусом — в 40 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных