Британия одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили временное разрешение Агентства по регулированию лекарств и медизделий Великобритании на использование своей вакцины от коронавируса на территории страны, говорится на сайте BioNTech. Это первое разрешение на использование вакцины, которое получили компании.