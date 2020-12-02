Британия одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса
Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили временное разрешение Агентства по регулированию лекарств и медизделий Великобритании на использование своей вакцины от коронавируса на территории страны, говорится на сайте BioNTech. Это первое разрешение на использование вакцины, которое получили компании.
Разработчики готовы поставить первые дозы вакцины в Великобританию немедленно, говорится в сообщении. Ранее компании подписали соглашение на поставку до 40 млн доз вакцины в Британию в 2020 и 2021 гг.
В декабре Pfizer и BioNTech ожидают решения по аналогичным заявкам от регуляторов США и ЕС. Ранее компании сообщили, что эффективность их вакцины составила 95%.
В середине ноября AstraZeneca сообщила, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.
Представители другого разработчика вакцины — компании Moderna — сообщали, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет 94,1%, эффективность вакцины для защиты от развития тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.