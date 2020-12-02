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Британия одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса

Ведомости

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили временное разрешение Агентства по регулированию лекарств и медизделий Великобритании на использование своей вакцины от коронавируса на территории страны, говорится на сайте BioNTech. Это первое разрешение на использование вакцины, которое получили компании.

Разработчики готовы поставить первые дозы вакцины в Великобританию немедленно, говорится в сообщении. Ранее компании подписали соглашение на поставку до 40 млн доз вакцины в Британию в 2020 и 2021 гг. 

В декабре Pfizer и BioNTech ожидают решения по аналогичным заявкам от регуляторов США и ЕС. Ранее компании сообщили, что эффективность их вакцины составила 95%.

В середине ноября AstraZeneca сообщила, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%. 

Представители другого разработчика вакцины — компании Moderna — сообщали, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет 94,1%, эффективность вакцины для защиты от развития тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.

Ранее по теме: Pfizer и BioNTech подали заявку на условную регистрацию их вакцины в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных