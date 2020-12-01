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Pfizer и BioNTech подали заявку на условную регистрацию их вакцины в ЕС

Ведомости

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech 30 ноября подали заявку на условное разрешение на использование их вакцины от коронавируса BNT162b2 в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), говорится на сайте BioNTech.

В компании отметили, что в случае одобрения заявки вакцину можно будет начать использовать в Европе до конца 2020 г. Ранее Pfizer и BioNTech подали подобные заявки в США и Великобритании и планируют подать в Австралии, Канаде, Японии и других странах мира. 

ВPfizer и BioNTech ранее заявили, что окончательный анализ данных показал, что эффективность созданной ими вакцины составляет 95%. 

В середине ноября AstraZeneca сообщила, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.

Представители компании Moderna сообщали, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет 94,1%, эффективность вакцины для защиты от развития тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.

Ранее по теме: Moderna подала заявку на экстренное использование вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных