Pfizer и BioNTech подали заявку на условную регистрацию их вакцины в ЕС
Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech 30 ноября подали заявку на условное разрешение на использование их вакцины от коронавируса BNT162b2 в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), говорится на сайте BioNTech.
В компании отметили, что в случае одобрения заявки вакцину можно будет начать использовать в Европе до конца 2020 г. Ранее Pfizer и BioNTech подали подобные заявки в США и Великобритании и планируют подать в Австралии, Канаде, Японии и других странах мира.
ВPfizer и BioNTech ранее заявили, что окончательный анализ данных показал, что эффективность созданной ими вакцины составляет 95%.
В середине ноября AstraZeneca сообщила, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.
Представители компании Moderna сообщали, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет 94,1%, эффективность вакцины для защиты от развития тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.