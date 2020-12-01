Pfizer и BioNTech подали заявку на условную регистрацию их вакцины в ЕС

В компании отметили, что в случае одобрения заявки вакцину можно будет начать использовать в Европе до конца 2020 г. Ранее Pfizer и BioNTech подали подобные заявки в США и Великобритании и планируют подать в Австралии, Канаде, Японии и других странах мира.